Брэнди Карлайл, Монро и Made in Ukraine: Чем заняться 2 июня

Чем заняться 2 июня /Depositphotos

Онлайн-мероприятия по всему миру продолжаются до тех пор, пока продолжается карантин и закрыты концертные залы, клубы, кинотеатры и прочие заведения. Он постепенно ослабляется, а ожидание его завершения лучше всего скрашивать прямыми эфирами, которые разнообразят ваш досуг.

Брэнди Карлайл

Популярной американской фолк-рок-певице Брэнди Карлайл сегодня исполняется 39 лет. И в честь своего Дня рождения она даст концерт, на котором споет весь альбом By The Way, I Forgive You. И присоединиться можно с любого уголка планеты, где есть интернет!

Где? Платформа Veeps (brandicarlile.veeps.com). Начало: 20:00.

Брэнди Карлайл /Getty Images

Юрий Середин дома.live

Еще один онлайн-концерт в рамках проекта дома.live (вдома.live). На этот раз прямо со своей комнаты стрим проведет музыкант Юрий Середин. И помимо живой музыки будет еще и общение с артистом в чате трансляции.

Где? Сайт платформы (vdoma.live). Начало: 18:00.

Юрий Середин /facebook.com/events/581470725834522/

Монро

Эпатажная травести-дива Монро в этот вечер станет гостьей эфира в соцсетях Кураж Базара. Это будет разговор обо всем на свете с артисткой, которой точно есть, что рассказать.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 19:00.

Монро /instagram.com/monritta/

Made in Ukraine

Уже сегодня продолжается после маленькой паузы в пару дней масштабный фестиваль, который был перенес в онлайн-пространство. Здесь есть онлайн-маркет, много музыки, лекции, мастер-классы - в общем, все то, за что и полюбили Made in Ukraine тысячи украинцев.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/madeinukraine.fest). Время: 11:00 - 21:00.

Made in Ukraine /facebook.com/madeinukraine.fest/

