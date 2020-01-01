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"Как тебя не любить": Кличко и Шварценеггер поздравили киевлян с Днем Города

Голливудский актер спел строчку из знаменитой песни о Киеве
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Шварценеггер и Кличко
Шварценеггер и Кличко
/Getty Images

В Сети появился видеоролик, который является поздравлением жителей столицы с Днем Киева. Его опубликовал мэр города Виталий Кличко, а в одной из сцен снялся экс-губернатор Калифорнии и голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

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В видео продемонстрированы виды Киева, повседневная жизнь столицы, а фоном звучит песня Як тебе не любити, Києве мій, которая является гимном города.

"Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное", - написал Кличко в соцсетях.

Арнольд Шварценеггер появился в конце видеопоздравления, повторив на украинском языке ту самую фразу из песни: "Як тебе не любити, Києве мій".

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер умилил фото, на котором играет в шахматы с осликом

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День Киева День Города Виталий Кличко Арнольд Шварценеггер поздравили поздравление Все теги
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