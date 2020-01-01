Sirotkin, Чилдрен Кинофест и выставка картин: Чем заняться 1 июня

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Чем заняться 1 июня /Depositphotos

Вместе с новой неделей пришла и летняя пора, а вместе с ней и очередное послабление карантина, из-за которого многие из нас постепенно возвращаются к нормальной жизни. А еще сегодня отмечается Международный день защиты детей. Но вот скрасить сегодняшний вечер можно мероприятиями, которые все еще проходят в онлайн-пространстве. И мы традиционно собрали лучшие из них.

Ensemble Modern

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Очередной концерт франкфуртского музыкального ансамбля, который можно будет посмотреть в прямом эфире с любого уголка планеты, где есть интернет. Они снова отыграют карантинную программу, и это будет живое звучание музыкальных инструментов.

Где? YouTube-канал ансамбля (youtu.be/13oqDf6I4R8). Начало: 20:30.

Ensemble Modern /Скриншот с YouTube

Sirotkin

Молодой музыкант Сергей Сироткин радует своих фанатов классными кинематографическими клипами, душераздирающей акустикой, а также сильными инди-песнями. А сегодня у всех любителей его творчество есть шанс посетить его большое онлайн-выступление в рамках проекта Домофест.

Где? Сайт проекта Домофест (megafon.tv). Начало: 19:00.

Sirotkin /instagram.com/sirotkinmusic

Чилдрен Кинофест

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Этот фестиваль особенно подходит под День защиты детей, ведь на нем проходят просмотры детский короткометражных фильмов, которые вошли в конкурсную программу или же остались вне ее. Но в любом случае, посмотреть их (и поставить оценку) есть возможность аж до конца этой недели в любое удобное время.

Где? Детали на Facebook фестиваля (facebook.com/childrenkinofest). Начало: в любое время.

Чилдрен Кинофест /facebook.com/childrenkinofest/

Выставка картин про Киев

Это выставка художницы Анастасии Григорьевой проходить в виртуальном формате. Здесь можно окунуться в прошлое нашей столицы, пройтись по местам и разным событиям, а также просто насладиться видами улочек, многие из которых в наше время уже кардинально изменились.

Где? Сайт выставки (roundme.com/tour/544241/view/1789781). Начало: в любое время.

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