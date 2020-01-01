Ensemble Modern, Чилдрен Кинофест и Sex Talks: Чем заняться 29 мая
Вот и подходит к концу очередная неделя, а вместе с ней и вся весна. Следующий понедельник будет ознаменован приходом летней поры и новыми послаблениями карантина, а сегодня все в привычном режиме - концерты, фестивали, лекции и прочее в режиме онлайн.
Ensemble Modern
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Первый концерт популярного ансамбля из Франкфурта из трех запланированных. Музыканты уже подготовили специальную карантинную программу, на которой споют свои лучшие песни. И все это в прямом эфире!
Где? YouTube-канал ансамбля (youtu.be/O4SlLQ7W87M). Начало: 20:30.
Made in Ukraine
Второй день популярного украинского фестиваля, который на этот раз проходит в Сети по понятным причинам. Здесь есть маркет со множеством товаром отечественных брендов, лекции и мастер-классы, а также огромная развлекательная программа с классной музыкой.
Где? Соцсети фестиваля (instagram.com/madeinukraine.fest). Время: 11:00 - 21:00.
Чилдрен Кинофест
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Еще один фестиваль, которые перенесли не по датам, а в режим онлайн. Он начинается сегодня и пройдет в течение недели. Посмотреть фильмы из конкурсной программы можно в любое удобное, а вот внеконкурсные работы будут показаны по расписанию
Где? Facebook фестиваля (facebook.com/childrenkinofest). Начало: 19:00 (Церемония открытия).
Sex Talks
И в прошлую и в позапрошлую пятницу в соцсетях Кураж Базара проходили лекции о сексе от Love Space. Сегодня они продолжаются, а вести их будут Тарас (основатель LS) и Настя (SSM-менеджер LS), которые развенчают самые распространенные, странные и удивительные мифы о сексе.
Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.
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