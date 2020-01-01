Dakooka, Тараканы! и Made in Ukraine: Чем заняться 28 мая

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Чем заняться 28 мая /Depositphotos

Неделя постепенно движется к концу, как и вся весна в целом. И, когда погода в конце мая не особо радует, то лучше всего по возможности проводить вечера дома, тем более, что есть масса мероприятий в Сети.

Тараканы!

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Популярная рок-группа уже неоднократно выступала в прямых эфирах во время карантина, а сегодня концерт даст их солист Дмитрий Спирин. Это будет квартирник, где он исполнит множество песен под гитару, а также пообщается с фанатами.

Где? YouTube-канал группы (youtube.com/user/TarakanyRu). Начало: 20:00.

Дмитрий Спирин /instagram.com/spirintarakany

Dakooka

Еще один сегодняшний концерт, который продет в Сети. На этот раз радовать своей отличной музыкой будет украинская певица Dakooka, которая подготовила новую программу. Осталось только дождаться и с удовольствием провести сегодняшний вечер.

Где? Сайт проекта ДомоФест (megafon.tv). Начало: 19:00.

Dakooka /instagram.com/dakooka_ktsh

Made in Ukraine

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Популярный фестиваль на этот раз переносится в онлайн-пространство, а начинается он сегодня и продлится шесть дней (кроме 31-го мая и 1-го июня). Здесь будет маркет с разными брендами и товарами, мастер-классы и лекции, а также много качественной музыки.

Где? Соцсети фестиваля (instagram.com/madeinukraine.fest). Время: 11:00 - 21:00.

Made in Ukraine /facebook.com/madeinukraine.fest/

Ранее сообщалось о том, что Эминем опубликовал свой номер телефона