Sophistication, кино и дегустация пива: Чем заняться 27 мая

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Чем заняться 27 мая /Depositphotos

Концертов, фестивалей и прочих мероприятий многим из нас не хватает в реальной жизни. Конечно же, их невозможно полностью заменить, но на время карантина приходится проводить большую часть досуга в режиме онлайн. И мы собрали сегодняшние события, которые пройдут в прямых эфирах.

Sophistication

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Еще один концерт в рамках проекта Вдома.Live. Сегодня вечером выступит в прямом эфире проект Sophistication с лучшими песнями, а кроме этого, у зрителей есть шанс задать вопрос в чате и быть услышанными.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/532732140731298). Начало: 18:00.

Концерт /facebook.com/events/532732140731298/

Дегустация крафтового пива

Это будет первая дегустация крафтового пива прямо в Сети. Об этом напитке расскажут сомелье Саша Дзенгилевский и ведущий Валентин Чернявский. А вот у зрителей есть возможность приобрести набор для дегустации, который доставят прямо домой.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/kovtj). Начало: 20:00. Цена: от 349 гривен.

Ковть /facebook.com/kovtj/

2 фестиваль Короткий метр о любви

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Мы уже писали о фестивале короткометражек из Ирландии, а теперь пришло время для кино про любовь. Здесь будут показаны семь разножанровых коротких фильмов, которые получали различные престижные награды.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/1029651550785801). Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.

Кинофестиваль /facebook.com/events/1029651550785801/

Ранее сообщалось о том, что Джамала назвала фильм 2019 года, который ее растрогал