Поль Манондиз, Dakh Daughters и живая музыка: Чем заняться 26 мая

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Чем заняться 26 мая /Depositphotos

Культурных мероприятий все еще нет, а значит, что еще, как минимум, месяц придется довольствоваться, в основном, событиями в мире онлайн-пространства. И мы собрали сегодняшние концерты, спектакли и прочее, что поможет скрасить вечер вторника.

Поль Манондиз

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Популярный французский музыкант и исполнитель, переехавший пять лет назад в Украину, сегодня выступит с большим концертом. Будут его любимые песни, а параллельно он даст интервью Ирине Ратушной.

Где? Ukrainian Main Stream (youtube.com/c/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

Поль Манондиз /facebook.com/events/2621615328126563/

Dakh Daughters. Дегустация книг

Цифровые дегустации от участниц Dakh Daughters проходят каждый вторник месяца при партнерстве с Украинским институтом книги. Здесь артистки будут читать пятиминутные отрывки из книг, которые помогут вызвать у зрителей желание погрузиться в мир литературы.

Где? Facebook группы (facebook.com/DakhDaughters/live). Начало: 20:00.

Дегустация книг /facebook.com/events/928125210942006/

Нацвлишвили трио

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Еще один концерт этого вторника, на котором в прямом эфире можно насладиться звучанием живой музыки. Исполнять ее сегодня будут трио Нацвлишвили, где прозвучит тенор саксофон, гитара и контрабас.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/296055618079837). Начало: 18:00.

Нацвлишвили трио /facebook.com/events/296055618079837/

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