Рок-концерт, Ульяна Супрун и Марк Ливин: Чем заняться 25 мая

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Чем заняться 25 мая /Depositphotos

Вот и начинается последняя неделя весны, которая ознаменована новыми послаблениями карантина. И, хотя за окном пасмурная и дождливая погода, проводить свой досуг можно дома с разными онлайн-мероприятиями, которые мы по традиции собрали для вас.

Как предотвратить манипуляции и не попасться в воронку фейков

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Сегодняшняя онлайн-встреча организована харьковскими студентами в рамках проекта Что, правда?. Здесь спикером выступит Ульяна Супрун, которая расскажет, как стать хорошим лидером, откуда взялась идея разоблачать фейки и мифы, а также о том, как неверная информация влияет на нашу жизнь.

Где? Zoom (ссылка после регистрации на forms.gle/m7dAaHygv6pndse77). Начало: 15:00.

Ульяна Супрун /facebook.com/shopravda1

Rama

Сегодня украинская рок-группа Rama даст большой сольный концерт в прямом эфире. На нем они презентуют свой новый альбом под названием Oмана. Музыканты обещают, что это будет их самая откровенная и личная работа.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/1144608035917701). Начало: 20:00.

Rama /facebook.com/events/1144608035917701/

Онлайн-встреча с Марком Ливиным

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Популярный украинский писатель, журналист и блогер Марк Ливин сегодня проведет онлайн-встречу, тема которой - сторителлинг. Он расскажет, как слышать, видеть и понимать текст, как писать увлекательные истории, а также ответит на вопросы зрителей.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/295801378085739). Начало: 19:00.

Марк Ливин /facebook.com/events/295801378085739/

Короткий метр из Ирландии

Мы уже писали об этом кинофестивали короткометражных ирландских фильмов, который все еще продолжается (до 27-го мая). Здесь можно посмотреть девять разножарновых картин, которые были отмечены всяческими престижными наградами.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2895099577254261). Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.

Кинофестиваль /facebook.com/events/2895099577254261/

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер шпионского триллера Довод от Кристофера Нолана