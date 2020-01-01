Рок-концерт, кинофестиваль и разговоры о сексе: Чем заняться 22 мая
Очередная неделя подходит к концу, карантин значительно ослабевает и уже не за горами посещение мероприятий в реальном мире. А сегодня мы по традиции собрали лучшие из тех событий, что пройдут в режиме онлайн.
Rock in Station
Читай также: Rolling Stone назвали лучший дебютный хит всех времен
Если вы соскучились по настоящему живому року, то в этот вечер можно им насытиться сполна. Большим концертом сегодня будут радовать ALT.END, которые представят программу из будущего альбома. А еще им можно задать вопросы, на которые они ответят между исполнением песен.
Где? YouTube Rock in Station (youtu.be/TJ1fhtGVW4Q). Начало: 20:00.
Георгий Гридцовец квартет
Еще один сегодняшний концерт в прямом эфире, на котором тоже будет музыка живых инструментов. Среди выступающий - Георгий Гридковец, Деннис Аду, Валентин Корниенко и Павел Галицкий.
Где? Стрим-сервис Vdoma.live (vdoma.live/events/grydkovets-george-grydkovets-quartet-live). Начало: 18:00.
Короткий метр из Ирландии
Читай также: Опубликован постер и тизер экшена Старая Гвардия
Кинофестиваль короткометражных фильмов разных жанров, которые были отмечены всяческими наградами. Среди них: Где-то по дороге, Собеседование, Метаморфозы Фила, Очищать, Поздно вечером, Разблокирование Чарли, Сквозь шторм, Драйв и Страх перед полетом.
Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2895099577254261). Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.
Sex Talks
Это мероприятия от Кураж Базара и Love Space уже не впервые проходит в карантинную пятницу. Здесь открыто говорят о сексе, отвечают на вопросы, рассказывают интересные истории, а также помогают расширить свои знания.
Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.
Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix