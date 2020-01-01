Рок-концерт, кинофестиваль и разговоры о сексе: Чем заняться 22 мая

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Чем заняться 22 мая /Depositphotos

Очередная неделя подходит к концу, карантин значительно ослабевает и уже не за горами посещение мероприятий в реальном мире. А сегодня мы по традиции собрали лучшие из тех событий, что пройдут в режиме онлайн.

Rock in Station

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Если вы соскучились по настоящему живому року, то в этот вечер можно им насытиться сполна. Большим концертом сегодня будут радовать ALT.END, которые представят программу из будущего альбома. А еще им можно задать вопросы, на которые они ответят между исполнением песен.

Где? YouTube Rock in Station (youtu.be/TJ1fhtGVW4Q). Начало: 20:00.

Alt.End /facebook.com/altendofficial/

Георгий Гридцовец квартет

Еще один сегодняшний концерт в прямом эфире, на котором тоже будет музыка живых инструментов. Среди выступающий - Георгий Гридковец, Деннис Аду, Валентин Корниенко и Павел Галицкий.

Где? Стрим-сервис Vdoma.live (vdoma.live/events/grydkovets-george-grydkovets-quartet-live). Начало: 18:00.

Онлайн-концерт /facebook.com/events/338185880477586/

Короткий метр из Ирландии

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Кинофестиваль короткометражных фильмов разных жанров, которые были отмечены всяческими наградами. Среди них: Где-то по дороге, Собеседование, Метаморфозы Фила, Очищать, Поздно вечером, Разблокирование Чарли, Сквозь шторм, Драйв и Страх перед полетом.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2895099577254261). Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.

Кинофестиваль /facebook.com/events/2895099577254261/

Sex Talks

Это мероприятия от Кураж Базара и Love Space уже не впервые проходит в карантинную пятницу. Здесь открыто говорят о сексе, отвечают на вопросы, рассказывают интересные истории, а также помогают расширить свои знания.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.

Sex Talk /instagram.com/kurazh.kyiv

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix