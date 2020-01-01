Kozak System, Dakh Daughters и Номера Сенцова: Чем заняться 19 мая
Пока продолжается карантин продолжаются и мероприятия, которые проходят в Сети во время прямых трансляций. И уже сегодня пройдут концерты, спектакли и просто интересные ивенты, информацию о которых мы подготовили в этой подборке.
Kozak System
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У популярной легендарной группы пройдет концерт, посвященный их Дню рождения - 8 лет! И большой праздничный концерт в этот раз пройдет в Сети, поэтому слушатели из любого уголка нашей страны или даже мира могут присоединиться, оторваться, задать вопросы музыкантам, выиграть подарок или даже получить билет на афтепати.
Где? Online Stage (online-stage.com.ua). Начало: 20:00.
Номера по пьесе Олега Сенцова
Сегодня также пройдет трансляция спектакля Тамары Труновой Номера, поставленного по пьесе Олега Сенцов. Сюжет расскажет об обществе, которое живет в ограниченном мире, а его жители - цирковые артисты, забывшие о своем предназначении.
Где? Facebook UA: Культура (facebook.com/suspilne.culture). Начало: 20:00.
Дегустация книг
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Новый проект, который поможет зрителям обратить внимание на книги, которые достойны этого. Сегодня читать маленькие отрывки из них будут участницы украинской группы Dakh Daughters. И делать это они будут так, чтобы другие ощутили литературное измерение.
Где? YouTube-канал группы (youtube.com/channel/UCGom0kKeBd7mYL7Msuf3W-w). Начало: 20:00.
Медитация с Катей Джейкобз
Еще одно мероприятия от киевского Кураж Базара, которое пройдет в прямом эфире. Этим вечером пройдет мероприятия, посвященное медитации в большом городе. И проведет его Катя Джейкобз.
Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 21:00.
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