Стивен Моррис, Ночь музеев и кинофестиваль: Чем заняться 18 мая
Онлайн-мероприятия активно продолжаются, являясь заменой обычным походам в кино, театр, на концерт или куда-либо еще. Уже сегодня можно будет насладиться живой игрой культовых музыкантов, посетить Ночь Музеев и посмотреть короткометражные фильмы.
Трибьют-марафон памяти Иэна Кертиса
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Большое музыкальное событие, посвященное памяти одного из участников британской рок-группы Joy Division Иэна Кертиса. Здесь в прямом эфире выступят его коллеги Стивен Моррис, Бернард Самнер, а также Брэндон Флауэрс из The Killers и группа Kodaline.
Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/189357192165895). Начало: 23:00.
Ночь Музеев
Знаменитые майские Ночи музеев начались в минувшие выходные и прошли в режиме онлайн из-за карантина. И сегодня также все желающие смогут посетить экскурсии, дискуссии, лекции и мастер-классы.
Где? Подробности на Facebook мероприятия (facebook.com/events/582286412638700). Начало: 15:00.
Фантазии короткого метра
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Онлайн-кинофестиваль, на котором покажут несколько короткометражных картин-фантазий. В программу вошли десять проектов разных жанров - фантазия, фэнтези и фантастика. Все они отмечены на различных международных фестивалях и озвучены на украинском языке. Количество зрителей ограничено, так что стоит успеть приобрести билет.
Где? Подробности на Facebook мероприятия (facebook.com/events/622878568575254). Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.
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