Bahroma, Олег Сенцов и Sex Talks: Чем заняться 15 мая

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Чем заняться 15 мая /instagram.com/bahroma

Уже половина мая позади, а карантин постепенно ослабляется. Теперь можно выйти и прогуляться по улицам или паркам, но мероприятий в городе все еще нет. Поэтому остается посещать их в режиме онлайн, а мы уже собрали лучшие из тех, что пройдут сегодня.

Bahroma

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Популярная украинская рок-группа, песни которой знают и любят сотни тысяч фанатов. Сегодня они выступят с сольным акустическим концертом в Сети, который также будет благотворительным. Во время выступления состоится сбор денег в фонд Таблеточки.

Где? Платформа Artist Gives (artist.gives/concert?c=bah-roma-5e9031e83905a). Начало: 19:00.

Bahroma /instagram.com/bahroma

Олег Сенцов: Презентация романа

Украинский режиссер, сценарист, писатель и гражданский активист Олег Сенцов сегодня вечером выйдет в прямой эфир на встречу со зрителями, чтобы презентовать свой новый апокалиптический роман. Он носит название Другу тоже стоит приобрести (Другу також варто придбати), и был написан во время пребывания в российской колонии.

Где? Facebook-страничка Издательства Старого Лева (facebook.com/starlev). Начало: 19:00.

Олег Сенцов /facebook.com/events/2623831271208143/

Борис Могилевский

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Музыканты по всему миру все чаще и чаще выходят на карантинные стримы, где дают концерты, радуя слушателей своим творчеством. Сегодня также домашнее выступление проведет популярный саксофонист Борис Могилевский.

Где? Платформа Vdoma.Live (vdoma.live/events/borismogylevskiy-vdoma). Начало: 18:00.

Борис Могилевский /facebook.com/events/912759439222621/

Sex Talks

Многие онлайн-мероприятия от Кураж Базара уже стали регулярными, как и секс-беседы с Love Space. Интимные истории, факапы, советы и многое-многое другое, что может оказаться интересным и полезным, будет сегодня.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.

Sex Talks /instagram.com/kurazh.kyiv/

Ранее сообщалось о том, что опубликован новый кадр со съемок Аватара 2