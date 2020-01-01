Noize MC, кинопоказы и вино: Чем заняться 14 мая

Мероприятия этого четверга в режиме онлайн и не только

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Чем заняться 14 мая /instagram.com/noizemc/

Сегодня продолжаются уже привычные для многих мероприятия в онлайн-среде, на которых можно и интересные лекции послушать, и побывать на концерте любимых артистов. Но к этому списку добавились еще и кинотеатры под открытым небом. И мы по традиции собрали лучшие события сегодняшнего дня.

Noize MC

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Знаменитый музыкант, которые все чаще и чаще покоряет музыкальные чарты своими хитами, нередко задевая остросоциальные темы, сегодня даст большой концерт. Он выступит с лучшими треками, а также все это будет происходить в формате VR360.

Где? Детали в Instagram артиста (instagram.com/noizemc). Начало: 19:00.

Noize MC /instagram.com/noizemc/

WINE Hackers

Если вас интересует вино, его вкусы, культура потребления, эмоции от напитка и правильный выбор - то это мероприятия точно вам подойдет. Здесь очень просто и без заумных терминов расскажут о том, как получать только положительные эмоции от потребления вина в формате дружеской беседы.

Где? YouTube-канал UNIT City (youtu.be/ShFyTQY0_pg). Начало: 19:00.

WINE Hackers /facebook.com/events/292386885107178/

Кинодром

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Кинотеатры все еще закрыты, но если в Киеве и у вас есть личный транспорт, то вечером можно отправиться на автомобильный кинотеатр под открытым небом. Выходить из машины все еще нельзя, но сегодня можно насладиться двумя фильмами - Джентльмены и Горячие мамочки.

Где? Кинотеатр Кинодром (ул. Довженко, 4). Начало: 21:00 и 23:00. Цена: от 150 гривен.

Кинопоказы /Flickr

Ранее сообщалось о том, что Comic Con Ukraine-2020 объявили о наборе участников на фестиваль