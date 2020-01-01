YUKO, Ofliyan и Кассиопея: Чем заняться 13 мая

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Чем заняться 13 мая /instagram.com/yukoua/?

Карантин ослабили уже во всей Украине, но массовых мероприятий по городам все еще нет. Поэтому и продолжаются онлайн-концерты и прочие события, которые помогут скрасить вечера, не выходя из дома. И мы уже собрали лучшие из тех, что пройдут этим вечером.

YUKO + Ofliyan

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Новый концерт из серии Культура Объединяет, который пройдет на канале популярного украинского медиа СЛУХ. На этот раз на импровизированную сцену выйдут YUKO и Ofliyan, которые споют лучшие песни, а также пообщаются со зрителями

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/45Di1Oy9BuM). Начало: 20:30.

YUKO + OFLIYAN /Скриншот с YouTube

На Диване

Этот онлайн-концерт от черкасского городского Дворца молодежи также пройдет в режиме онлайн. Здесь будут исполнены песни двух популярных украинских исполнителей - Арсена Мирзояна и Златы Огневич.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/620414085217099). Начало: 18:30.

На диване /facebook.com/events/620414085217099/

Кассиопея

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Популярная белорусская группа электронная поп-группа тоже выйдет сегодня вечером в прямой эфир для того, чтобы собрать всех своих фанатов из разных уголков на большом сольном концерте. Классная музыка, отличное настроение и прекрасная атмосфера - все это поможет сделать этот вечер особенным.

Где? YouTube-канал Paliklinika (youtu.be/_3ZRa1BY2p0). Начало: 19:30.

Кассиопея /Скриншот с YouTube

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца покорили тренды YouTube пародией на клип Плачу на техно