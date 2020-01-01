Мальбэк и Сюзанна, Бутусов и Sex Talks: Чем заняться 8 мая

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Чем заняться 8 мая /instagram.com/malbecula/

Звездные онлайн-концерты, пикантные и интереснейшие лекции в прямом эфире, а также стрим с писателями - все это можно посетить, имея доступ к интернету, уже этим вечер. Мы уже собрали лучшие мероприятия в Сети, так что вам остается лишь выбрать, что ближе.

Мальбэк и Сюзанна

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Популярный дуэт сегодня отыграет концерт, на котором они исполнят свои хиты, а также треки с их нового альбома Думаешь, это конец?. Так что будет отличное настроение, много музыки и общение с фанатами.

Где? YouTube-канал Live Systema (youtube.com/channel/UCgVCFzV2KmWg5YrCyWn66iA). Начало: 19:00.

Вячеслав Бутусов

Легендарный рок-музыкант и лидер группы Наутилус Помпилиус Вячеслав Бутусов также проведет большой сольный концерт. Он подготовил специальную программу из лучших песен, поэтому этот вечер вполне может стать незабываемым.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/vbutusov). Начало: 19:00.

Вячеслав Бутусов /instagram.com/butusov.music/

Sex Talks

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Теперь лекции о сексе от Love Space и Кураж Базара стали еженедельными. Они проходят в прямом эфире, а уже сегодня поговорят про разные места для секса, про курьезы, а также расскажут сексуальные истории. К слову, на стриме ожидается еще и звездный гость.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.

Лекция /instagram.com/kurazh.kyiv/

Литкурьер. Чтение вслух

Сегодняшним гостем шоу Литкурьер, которое успешно вернулось с новым сезоном, станет Сергей Плохий. Он - украино-американский историк, писатель и директор Гарвардского украинского научного института. Прямо сейчас ему можно задать вопросы, на которые он ответит во время вечернего эфира.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца покорили тренды YouTube пародией на клип Плачу на техно