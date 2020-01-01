Музыка, кинофестиваль и концерт в помощь медикам: Чем заняться 7 мая

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Чем заняться 7 мая /Depositphotos

Неделя постепенно подходит к концу и уже через несколько дней начнется послабление карантина. А пока все мы продолжаем оставаться дома, то скрашивать свой досуг приходится самыми разными способами, одним из которых являются онлайн-мероприятия. И лучшие из тех, что пройдут уже сегодня, мы традиционно собрали для вас.

Деннис Аду

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Популярный музыкант Деннис Аду, который часто выступает в киевских залах, сегодня снова сыграет вживую. Это будет онлайн-концерт с новой сольной программой, а между исполнением прекрасных мелодий он ответит на вопросы зрителей.

Где? Вдома.Live (vdoma.live/events/first-stream-dennis-adu). Начало: 18:00.

Деннис Аду /facebook.com/events/559041181696660/

Кузин. НаШапку медикам

Еще один концерт, который станет благотворительным. На нем будут собирать деньги для защитных костюмов медикам. А играть вживую будет Mr. Rock Radiomorning Сергей Васильевич Kuzin вместе со своим рок-коллективом.

Где? Ukrainian Main Stream (facebook.com/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

KUZIN /facebook.com/events/908029972978331/

Короткий метр о любви

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Онлайн-кинофестивали на карантине тоже стали делом обычным. На этот раз будут показаны короткометражные фильмы о любви, каждый из которых можно посмотреть в режиме онлайн. Все они разных жанров и, что примечательно, были отмечены наградами на престижных фестивалях.

Где? Ссылка будет доступна после покупки билетов. Начало: 21:00. Цена: от 80 гривен.

Кинофестиваль /facebook.com/events/271136437620497/

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