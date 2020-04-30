Cream Soda, NEKA и Palina: Чем заняться 5 мая

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Чем заняться 5 мая /Depositphotos

Карантин все еще продолжается, но постепенно подходит к концу. Многим наконец-то хочется и в кино сходить, и в какое-нибудь заведение, и провести вечер на концерте любимых исполнителей. Но пока большинство из всего этого приходится делать в Сети. И мы уже собрали лучшие онлайн-мероприятия этого вторника.

NEKA

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Выступление украинской певицы Ольги Неки. Она была бек-вокалисткой Верки Сердючки, группы Неангелы, Kazka и многих других. Теперь же сегодня она презентует свой новый сольный проект прямо в прямо в прямом эфире.

Где? Ukrainian Main Stream (facebook.com/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

NEKA /facebook.com/events/585087858772252/

Palina

Популярная белорусская певица также даст сегодня онлайн-концерт. Но она не только споет свои лучшие песни, ведь это выстпление будет еще и благотворительным. Поэтому на нем будут собираться средства защиты для учителей во время коронавируса.

Где? Artist Gives (artist.gives/concert?c=palina-2020-04-30-21-00). Начало: 20:00.

Palina /instagram.com/repolinare

Cream Soda

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И еще один сегодняшний музыкальный концерт, который даст группа Cream Soda, активно покоряя чарты своими хитами, в особенности - Плачу на техно. Посмотреть их лайв-трансляцию, спеть в унисон и потанцевать под их музыку можно будет уже сегодня вечером.

Где? Детали в Instagram группы (instagram.com/creamsodamusic). Начало: 20:00.

Cream Soda /instagram.com/creamsodamusic/

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