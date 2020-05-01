Shuma, йога и чтение: Чем заняться 4 мая

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Чем заняться 4 мая /Depositphotos

Уже через неделю, возможно, начнется ослабление карантина, а пока всем нам приходится довольствоваться тем, что имеем на протяжении двух месяцев. Концерты, лекции, общение со знаменитостями, мастер-классы, занятия спортом - все это продолжается и по сегодняшний день в режиме онлайн.

Shuma

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Популярная белорусская группа, выпускающая песни в поп и электронном жанре, этим вечером выступит в прямом эфире. Они споют свои лучшие композиции, пообщаются со зрителями, а также помогут собрать деньги на помощь медикам.

Где? Платформа Artist Gives artist.gives/concert?c=shuma-2020-05-01-17-00). Начало: 19:00.

Shuma /instagram.com/shumaby

Йога

Программа занятий от Валерии Челикиди, в ходе которой всех участников ждет курс из телесных и дыхательных практик, работа с эмоциями, оздоровительные и очистительные процедуры йоги, медитативные практики, механизмы энергетического влияния хатха и многое другое.

Где? Приложение ZOOM (подробности на instagram.com/chelikidi.yoga). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен (первое занятие - бесплатное).

Йога /instagram.com/chelikidi.yoga/

Литкурьер. Чтение вслух

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Недавно запустившийся новый сезон Литкурьера продолжается и дальше. На этот раз в эфир на BookForum выйдет украинская журналистка и со-основательница Громадського Наталья Гуменюк.

Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum

Ранее сообщалось о том, что попавшая в скандал Регина Тодоренко придумала, как уладить инцидент