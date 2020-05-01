Shuma, йога и чтение: Чем заняться 4 мая
Уже через неделю, возможно, начнется ослабление карантина, а пока всем нам приходится довольствоваться тем, что имеем на протяжении двух месяцев. Концерты, лекции, общение со знаменитостями, мастер-классы, занятия спортом - все это продолжается и по сегодняшний день в режиме онлайн.
Shuma
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Популярная белорусская группа, выпускающая песни в поп и электронном жанре, этим вечером выступит в прямом эфире. Они споют свои лучшие композиции, пообщаются со зрителями, а также помогут собрать деньги на помощь медикам.
Где? Платформа Artist Gives artist.gives/concert?c=shuma-2020-05-01-17-00). Начало: 19:00.
Йога
Программа занятий от Валерии Челикиди, в ходе которой всех участников ждет курс из телесных и дыхательных практик, работа с эмоциями, оздоровительные и очистительные процедуры йоги, медитативные практики, механизмы энергетического влияния хатха и многое другое.
Где? Приложение ZOOM (подробности на instagram.com/chelikidi.yoga). Начало: 19:30. Цена: от 250 гривен (первое занятие - бесплатное).
Литкурьер. Чтение вслух
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Недавно запустившийся новый сезон Литкурьера продолжается и дальше. На этот раз в эфир на BookForum выйдет украинская журналистка и со-основательница Громадського Наталья Гуменюк.
Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.
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