Jamala, Пасош и джаз: Чем заняться 29 апреля

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Чем заняться 29 апреля /instagram.com/jamalajaaa

Этот солнечный день не скрасишь походом на концерт или прогулкой в парке, зато массовые мероприятия у нас отобрать никто не может. Они, конечно, проходят в режиме онлайн, зато там можно встретиться с любимыми артистами, насладиться музыкой, послушать лекции и многое другое.

Jamala

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Украинский журнал СЛУХ запустил новую серию концертов Культура Объединяет, которая начинается с выступления Джамалы. Она споет свои песни, пообщается со зрителями - в общем, все то, за что мы уже полюбили такого рода онлайн-события.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/g5i-L6iD0mk). Начало: 20:00.

Джамала /Скриншот с YouTube

Пасош

Эти ребята давно стали известными среди любителей инди-рока и нойз-попа, а украинские фанаты неоднократно имени возможность посетить их концерты. Теперь у всех фанатов есть такая возможность, ведь Пасош выступят уже сегодня в прямом эфире. И это абсолютно бесплатно!

Где? Афиша Daily (afisha.ru). Начало: 20:00.

Пасош /instagram.com/pasoshmoscow

Книжное ток-шоу Yakabooks

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На этот раз гостем книжного ток-шоу станет украинский писатель бурято-монгольского происхождения Дорж Бату (Андрей Васильев). Сейчас он живет в США, но встретиться с украинцами на сегодняшнем стриме, где расскажет о своих произведениях и многом другом.

Где? Instagram Yakaboo (instagram.com/yakabooua). Начало: 19:30.

Книжное ток-шоу /instagram.com/yakabooua/

Ukrainian Jazz Stream

Джаз до карантина можно было услышать в разных уголках столицы едва ли не каждый день, но теперь живое звучание этой прекрасной музыки встречается реже. И в этот вечер есть возможность насладиться джазовыми мелодиями вместе с группой Urban Gypsy и их программой Пока все дома.

Где? Facebook площадки (facebook.com/JazzStreamUA). Начало: 19:00.

Джаз-концерт /facebook.com/events/1128814897480032/

Ранее сообщалось о том, что появились сюжетные подробности второго сезона Ведьмака