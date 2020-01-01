Музыка, экскурсия и онлайн-чтение: Чем заняться 28 апреля

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Чем заняться 28 апреля /Depositphotos

Онлайн-мероприятия по всему миру продолжают набирать обороты и на время карантина заменяют всем нам походы на концерты, в театр, лекции, экскурсии и так далее. А мы по традиции уже собрали лучшее из того, что сегодня пройдет на просторах интернета.

Algiers

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Известная американская поп-панк-группа пользуется спросом и у украинского зрители (они уже приезжали к нам с концертами). А в этот вечер снова можно услышать их живое звучание, и попасть на это выступление можно совершенно бесплатно.

Где? YouTube-канал KEXP (youtu.be/1CmwAG1CKTM). Начало: 20:00.

Концерт /Скриншот с YouTube

Киев: не на своем месте

Бесплатная онлайн-экскурсия по Киеву, в ходе которой можно будет узнать о том, почему киевские памятники оказались не на своем месте, как далеко они заехали, о чем молчат мемориальные доски, а также, какая судьба у некоторых памятных мест столицы.

Где? Приложение ZOOM (идентификатор: 491 660 4635). Начало: 20:00.

Экскурсия /facebook.com/events/166307981344541/

Литкурьер. Чтение вслух

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Сегодня стартует новый, уже третий сезон ставшей популярной программы Литкурьер, которая появилась именно на карантине. Откроет новую серию онлайн-встреч писательница Юлия Сливка, которая помимо чтения вслух еще и ответит на вопросы зрителей.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял нардепа Тищенко, Усика и Шария