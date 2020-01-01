Royal Blood, KORN и украинское кино: Чем заняться 27 апреля
Сегодняшний понедельник начинает рабочую неделю, однако точно не для всех украинцев. Большинство из нас продолжает находится на карантине дома, развлекая себя и занимая самыми разными делами. И в список этих дел можно добавить онлайн-мероприятия, которые привнесут немножко разнообразия.
Play On Fest
Читай также: Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь
Большой фестиваль с огромнейшим количеством мировых звезд уже сегодня подходит к концу. Сегодня не только выступят артисты, но и можно будет увидеть повтор выступлений с прошлых дней. Концерты идут прямо сейчас и продлятся почти весь день. Среди выступающих - Twenty One Pilots, KORN, Royal Blood и другие.
Где? Сайт фестиваля (playonfest.com). Время: идет сейчас, последнее выступление в 18:00.
Книжное ток-шоу Yakabooks
Многие на самоизоляции стали больше времени уделять книгам (а если еще нет, то, возможно, самое время начать читать). И о книгах стоит говорить, как это будет и сегодня на втором выпуске шоу Yakabooks, где гостьей станет украинская писательница София Андрухович.
Где? Instagram Yakaboo (instagram.com/yakabooua). Начало: 19:30.
Онлайн-встреча с Антонио Лукичем
Читай также: Названа стоимость одного слова Тома Круза в кино
Украинский интернет-канал Громадське сегодня проведет онлайн-встречу с номинантом премии Золотая Дзига-2020 и победителем в номинации Открытие года режиссером Антонио Лукичем. Вместе с ним пройдет обсуждение его фильма Мои мысли тихие (Мої думки тихі). И трансляции с другими номинантами будут проходить вплоть до 1-го мая.
Где? YouTube-канал Hromadske (youtube.com/user/HromadskeTV). Начало: 20:00
Ранее сообщалось о том, что Сеть покорил новый клип The Rolling Stones, посвященный карантину