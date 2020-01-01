Royal Blood, KORN и украинское кино: Чем заняться 27 апреля

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Чем заняться 27 апреля /Getty Images

Сегодняшний понедельник начинает рабочую неделю, однако точно не для всех украинцев. Большинство из нас продолжает находится на карантине дома, развлекая себя и занимая самыми разными делами. И в список этих дел можно добавить онлайн-мероприятия, которые привнесут немножко разнообразия.

Play On Fest

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Большой фестиваль с огромнейшим количеством мировых звезд уже сегодня подходит к концу. Сегодня не только выступят артисты, но и можно будет увидеть повтор выступлений с прошлых дней. Концерты идут прямо сейчас и продлятся почти весь день. Среди выступающих - Twenty One Pilots, KORN, Royal Blood и другие.

Где? Сайт фестиваля (playonfest.com). Время: идет сейчас, последнее выступление в 18:00.

Play On Fest /facebook.com/playonfest2020/

Книжное ток-шоу Yakabooks

Многие на самоизоляции стали больше времени уделять книгам (а если еще нет, то, возможно, самое время начать читать). И о книгах стоит говорить, как это будет и сегодня на втором выпуске шоу Yakabooks, где гостьей станет украинская писательница София Андрухович.

Где? Instagram Yakaboo (instagram.com/yakabooua). Начало: 19:30.

Yakabooks /instagram.com/yakabooua/

Онлайн-встреча с Антонио Лукичем

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Украинский интернет-канал Громадське сегодня проведет онлайн-встречу с номинантом премии Золотая Дзига-2020 и победителем в номинации Открытие года режиссером Антонио Лукичем. Вместе с ним пройдет обсуждение его фильма Мои мысли тихие (Мої думки тихі). И трансляции с другими номинантами будут проходить вплоть до 1-го мая.

Где? YouTube-канал Hromadske (youtube.com/user/HromadskeTV). Начало: 20:00

Киновернисаж /facebook.com/events/221149415818624

Ранее сообщалось о том, что Сеть покорил новый клип The Rolling Stones, посвященный карантину