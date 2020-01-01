Face, Эд Ширан и Диана Арбенина: Чем заняться 24 апреля

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Чем заняться 24 апреля /Getty Images

Эта пятница не станет последней на карантине, зато сегодня можно посетить множество отличных мероприятий, не выходя из дома. Мы собрали лучшие из них, поэтому вам остается только выбрать, как провести пятничный вечер.

Фиолет

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Солист этой популярной украинской группы в прямых эфирах проводил свое шоу Колос Дома, а уже сегодня всем коллективом музыканты отыграют большой концерт. Будут их лучшие песни, общение со зрителями, море эмоций и качественный поп-рок.

Где? Facebook площадки (facebook.com/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

Фиолет /facebook.com/events/2603649583078332/

Play On Fest

Большой и грандиозный музыкальный фестиваль, который пройдет в течение нескольких дней, а выступать в режиме онлайн на нем будут всемирно известные артисты. В этот вечер можно будет насладиться концертами Эда Ширана, Rita Ora, Coldplay, Alt-j, Anne-Marie и других.

Где? Сайт фестиваля (playonfest.com). Начало: 19:00.

PlayOnFest /facebook.com/playonfest2020/

Face

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Знаменитый рэпер тоже не забывает о своих слушателях, поэтому и приготовил для них домашний концерт. Это будет эксклюзивное шоу, а кроме этого перед выступлением зрители могут задать вопросы, на которые Иван ответит во время стрима.

Где? Facebook Live Systema (facebook.com/livesystema). Начало: 20:00.

FACE /facebook.com/livesystema/

Диана Арбенина

Еще один сегодняшний концерт, который пройдет в прямом эфире. На этот раз соберет своих фанатов вместе знаменитая певица и солистка группы Ночные Снайперы Диана Арбенина, которая также приготовила свою программу на этот вечер.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/darbenina). Начало: 19:00.

Диана Арбенина /facebook.com/TheNightSnipers/

Ранее сообщалось о том, что прокуратура завела дела из-за пыток детей на съемках скандального фильма ДАУ