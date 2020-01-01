Кинопоказы, фестиваль и Made in Ukraine: Чем заняться 23 апреля

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Чем заняться 23 апреля /Depositphotos

Этот четверг наполнен не просто онлайн-мероприятиями, а целыми фестиваля, которых уже сегодня пройдет несколько. Кино, музыка, мастер-классы, отечественные бренды, онлайн-маркет - все это можно посетить в Сети, выбрав что-нибудь для себя.

Онлайн-фестиваль европейского кино

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Мы уже писали про этот кинофестиваль, но он продлится до 27-го апреля, так что у всех желающих все еще есть возможность насладиться несколькими потрясающими европейскими фильмами. Примечательно, что все они дополнены комментариями от кинокритиков, а начать просмотр можно в любое удобное время.

Где? На сайте кинофестиваля (eurofest.org.ua). Начало: не имеет значения. Требуется предварительная регистрация.

Кинофестиваль /Пресс-служба

Ostrov + Nechto Livestream

Большой музыкальный фестиваль, на котором выступит множество артистов. Здесь будет аж четыре локации, множество камер, профессиональный свет, музыка, 3D-визуал, различные перформансы. Вот только все зрители будут не на танцполе, а по другую сторону экрана.

Где? Facebook фестиваля (facebook.com/events/527830777920719). Начало: 18:00.

Музыкальный фестиваль /facebook.com/events/527830777920719/

Made in Ukraine

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И еще один фестиваль, который должен был пройти в режиме open-air, но пока что переехал в онлайн-пространство. Здесь всех посетителей ожидает маркет с украинскими брендами (они расскажут о себе), множество мастер-классов на разные темы и, конечно же, отличная музыка.

Где? Facebook фестиваля (facebook.com/madeinukraine.fest). Время: 11:00 - 21:00.

Made in Ukraine /facebook.com/madeinukraine.fest/

Ранее сообщалось о том, что фильм Дау. Дегенерация попал в скандал из-за пыток младенцев из Харькова