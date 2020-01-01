СПЛИН, СКАЙ и пикантная лекция: Чем заняться 17 апреля

Концерты, лекции, интервью и беседы, которые пройдут сегодня в Сети

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Чем заняться 17 апреля /facebook.com/SpleanRu/

Пока мы можем ходить на концерты и прочие мероприятия, они приходят сами к нам в дом. И все они проходят в режиме онлайн, так что иногда даже не нужно вставать с дивана. А мы собрали лучшие из тех событий, что запланированы на сегодня.

Ukrainian Main Stream

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Сегодня в прямой эфир выйдут участники популярной украинской группы СКАЙ Олег Собчук и Александр Грищук. Они дадут интервью Ирине Ратушной, пообщаются со зрителями, а также споют песни под гитару.

Где? Facebook UkrainianMainStream (facebook.com/UkrainianMainStream). Начало: 20:00.

Скай /facebook.com/events/228941138421226/

СПЛИН

Культовая группа, песни которой надолго заседают в сердцах слушателей, приезжала в Киев на Atlas Weekend, где покорила площадку. Теперь же снова можно насладиться их живым выступлением, которое сегодня пройдет в режиме онлайн с их лучшими композициями.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv/splin). Начало: 19:00.

Сплин /facebook.com/SpleanRu/

Пикантная лекция

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Ранее мы рассказывали про разнообразные стримы от Кураж Базара, а в этот вечер в прямом эфире пройдет интереснейшая лекция от Love Space о сексе на карантине, о сексуальных желаниях, об откровенных разговорах и многом другом, что может помочь вам сделать лучше отношения со своей второй половинкой.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 21:00.

Пикантная лекция /Facebook

Литкурьер. Чтение вслух

Онлайн-встречи с украинскими авторами на стримах от BookForum продолжаются и сегодня. В этот вечер гостями эфира станут Александр Ирванец и Юрий Андрухович, которые посвятят свои чтения 35-летию издания Бу-Ба-Бу.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 19:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма про Аль Капоне с Томом Харди