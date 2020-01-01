Сергей Жадан, Нервы и Ахтем Сейтаблаев: Чем заняться 16 апреля

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Чем заняться 16 апреля /instagram.com/nervy_official

Сегодня в интернет-пространстве состоится множество онлайн-мероприятий, среди которых как музыкальные, так и те, в которых знаменитости пообщаются с людьми и расскажут много нового. Мы по традиции собрали лучшие из них, чтобы вы прямо сейчас могли распланировать досуг.

Сергей Жадан. Презентация новых книг

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Уже этим вечером популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан эксклюзивно в прямом эфире презентует две новые книги - Список кораблей и Хлебное перемирие. С каждой из них он прочитает отрывки, а также пообщается со зрителями.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/214565036545589). Начало: 21:00.

Сергей Жадан /facebook.com/events/214565036545589/

Музыкальный фестиваль

Большой музыкальный фестиваль Мтс Live Youth, на котором выступят онлайн популярные молодые исполнители, которые качают залы и постоянно радуют своими песнями. Среди них - Пасош, Нервы, Кис-Кис, Антоха МС и другие.

Где? Instagram организатора (instagram.com/mts.official). Начало: 16:00.

Фестиваль /instagram.com/mts.official

Колос Дома

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Стрим-проект Сергея Мартынюка, фронтмена популярной группы Фиолет. Сегодня его гостьей станет Ирэна Карпа, которая расскажет о написании музыки и книг, поговорит о важных вещах и ответит на интересующие многих вопросы.

Где? YouTube мероприятия (youtu.be/bjaeHrSrmzQ). Начало: 21:45.

Колос дома /facebook.com/fioletband/

OIFF LIVE

И еще один прямой эфир, в котором пообщаются знаменитые люди. На этот раз он больше будет посвящен кинематографу, так как проводит его генеральная продюсерка Международного одесского кинофестиваля Юлия Синкевич. А вот гостем стрима станет актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Где? Instagram фестиваля (instagram.com/odesa_film_festival). Начало: 20:00.

Синькевич и Сейтаблаев /instagram.com/seitablaiev/

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