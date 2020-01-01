Елена Темникова, мастер-класс и лекция об искусстве: Чем заняться 15 апреля

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Чем заняться 15 апреля /instagram.com/lenatemnikovaofficial

Уже сегодня в Сети пройдут различные концерты, мастер-классы, лекции и прочее. Мы по традиции собрали лучшее из того, что поможет скрасить ваш досуг, пока вы остаетесь дома. Осталось только выбрать и провести время с пользой и удовольствием.

Елена Темникова

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Не так давно эта популярная певица приезжала в Киев с большим сольным концертом, который отгремел на ура. А сегодня есть возможность снова побывать на живом выступлении Темниковой в онлайн-трансляции, которую она проведет прямо из своего дома. Будут песни, разговоры и отдых!

Где? Instagram Темниковой (instagram.com/lenatemnikovaofficial). Начало: 19:00.

Елена Темникова /instagram.com/lenatemnikovaofficial

Пасхальные мастер-классы

Пасха уже на носу, поэтому нужно к ней упорно готовиться и не забывать, что отмечать ее в этом году стоит дома. А уже сегодня пройдет мастер-класс по росписи от Иванки Гребняк. Она научит красиво красить яйца, а зрителям нужно подготовить белое яйцо, пищевой краситель для яиц, воск, писачок, свечу, уксус и бумажные салфетки.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/1675461262593959). Начало: 19:00.

Мастер-класс /facebook.com/events/1675461262593959/

Я понимаю искусство

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Лекция об искусстве также поможет сделать сегодняшний вечер и полезным, и интересным. Здесь будут разбирать базовые категории и составляющие, рассматривать основные примеры произведений классиков. Также поговорят про самых ярких представителей искусства 19, 20 и 21 столетий, и расскажут об их примерах.

Где? Сайт лекции (a-academy.com.ua/uk/event/czikl-lekczij-ya-ponimayu-iskusstvo). Начало: 18:00. Цена: от 170 гривен.

Лекция /Facebook

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