Монеточка, Макс Кидрук и кулинария: Чем заняться 14 апреля

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Чем заняться 14 апреля /instagram.com/monetochkaliska

Пока попасть на мероприятия и в различные заведения возможности нет, то многие события проходят в режиме онлайн, во время прямых эфиров. Уже сегодня состоятся и концерты, и чтение вслух от известных авторов, и урок по кулинарии от финалиста МастерШеф.

Монеточка

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Популярная певица в настоящее время на самоизоляции занимается написанием новых песен, но ей, как и многим артистам, не хватает встреч со своими слушателями. Поэтому в этот вечер она проведет концерт в прямом эфире вместе с Витей Исаевым, споет старые любимые хиты и новые, пока еще неизвестные.

Где? Instagram Монеточки (instagram.com/monetochkaliska). Начало: 20:00.

Монеточка /instagram.com/monetochkaliska

Литкурьер: Макс Кидрук

Серия чтений вслух от BookForum с известными украинскими авторами продолжается. Сегодня в прямом эфире можно будет увидеть популярного писателя Макса Кидрука, который почитает свои произведения и ответит на вопросы зрителей.

Где? Facebook BoofForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Готовим с Аликом

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Мы уже писатели про различные мероприятия от Кураж Базара в режиме онлайн, и они продолжают радовать ими в течение всего карантина. Уже сегодня прямой эфир вечером проведет финалист шоу МастерШеф Алико Мкртчян, который будет готовить вкусные блюда и научит этому зрителей.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 18:00.

Готовим с Аликом /instagram.com/chef_alik_mkrtchyan/

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и Елена Филонова раскритиковали популярный суши-ресторан