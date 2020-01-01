КиноTalk, онлайн-спектакль и Ukraine WOW: Чем заняться 13 апреля
Чем заниматься дома в период карантина? Наша редакция постоянно советует к просмотру фильмы и сериалы, а также онлайн-мероприятия, которые продолжаются пока люди сидят дома. И все это остается неизменным, поэтому собрали лучшие события в Сети, что пройду уже сегодня.
Игрушки Люшера
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Особенный и необычный спектакль в Сети, который является онлайн-сессией психологической помощи в мире, охваченном пандемией. Все, что нужно для участия, это приложение Zoom, регистрация и выбор специалиста, который и составит вам компанию.
Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/674981819744081). Начало: зависит от выбора специалиста.
КиноTalk
Уже второй эфир КиноTalk, который пройдет с успешными операторами и кинематографистами. Ведущий Дмитрий Авдеев и операторы Антон Фурса, Ярослав Пилунский и Илья Егоров поговорят о том, как снимать кино, попадать на кинофестивали, где учиться мастерству и как вообще становиться частью профессии.
Где? YouTube-канал фестиваля Молодость (tiny.cc/MolodistYoutube). Начало: 19:00.
Ukraine WOW
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Конечно же, стоит посетить одну из главных выставок страны, которая перешла в режим онлайн. Если вы там уже были, то, возможно, зайдя еще раз, откроете для себя что-нибудь новое. А если вам все еще не удалось сюда попасть, то, значит, что настало самое время для открытия чего-нибудь новенького.
Где? Сайт выставки (ukrainewow.com). Начало: в любое время.
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