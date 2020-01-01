TaRuta, Ария и секс на карантине: Чем заняться 10 апреля

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Чем заняться 10 апреля /facebook.com/AriaRussiaOfficial/

Еще одна рабочая неделя подходит к концу. Конечно, в условиях карантина такой она является не для всех, но провести время с радостью и пользой этим вечером могут сегодня все желающие. Мы собрали лучшие онлайн-мероприятия этой пятницы, который точно скрасят ваш досуг.

TaRuta

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Теплый весенний концерт украинской группы не отменился, а перенесся в режим онлайн. Сегодня музыканты сыграют и споют свои лучшие песни, которые создадут невероятную атмосферу и сделают этот вечер чуточку лучше.

Где? Facebook группы (facebook.com/TaRutaBand). Начало: 20:00.

TaRuta /facebook.com/events/669673490473353/

Ария

Легендарная рок-группа также присоединяется к карантинным онлайн-мероприятиям, и сегодня они выступят со своим концертом. Будут все их главные композиции, драйв и энергия, которые передадутся фанатам даже через экраны.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (okko.tv/aria). Начало: 19:00.

Ария /facebook.com/AriaRussiaOfficial/

Лекция Секс на карантине

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Мы уже ранее писали о разных мероприятиях в прямых эфирах от Кураж Базара. В этот вечер можно послушать лекцию от Сони Телечкун и Анастасии Коваленко о сексе на карантине, о разнообразии отношений, о разных вариантах секс-сценариев, самоудовлетворении и многом другом.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 21:00.

Лекция /Flickr

Ранее сообщалось о том, что был назван актер, который является главным злодеем Голливуда