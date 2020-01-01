ABCD, музыка и вебинар: Чем заняться 9 апреля

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Чем заняться 9 апреля /Flickr

Сегодня, как и во все дни карантина, важно оставаться дома на самоизоляции. Конечно же, многие уже соскучились по различным мероприятиям, но пока что наверстать упущенное можно только в режиме онлайн. И мы собрали лучшие из тех, что пройдут уже сегодня.

UNIT electronica Week: BLOOM with ABCD

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Много музыки, танцев и эмоций на атмосферной вечеринке, которая пройдет в прямом эфире. Создавать настроение будут BLOOM with ABCD, а единственный дресс-код на сегодня - это пижама и хорошее настроение.

Где? Facebook UNIT electronica Week (facebook.com/events/213322843430933). Начало: 21:00.

UNIT electronica Week /facebook.com/events/213322843430933/

Вебинар

Как работают и планируют компании Google и Cisco во время мирового кризиса? Об этом и многом другом сегодня на вебинаре расскажут бизнес-эксперты из Кремниевой долины прямо во время прямого эфира. И это будет редкая возможность перенять опыт от людей, которые меняют бизнес во всем мире.

Где? Сайт FastForward (fforward.biz). Начало: 19:00. Требуется предварительная регистрация.

Вебинар /facebook.com/onlinefastforward

P O V I L N O - with Frolov

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Еще один музыкальный стрим этого четверга, который скрасит ваш вечер. POVILNO сводит мосты через музыкальные измерения прошлого, настоящего и будущего, заставляя обращать внимание на окружающий мир, где главный принцип - это медленно наслаждаться творческим процессом.

Где? Facebook мероприятия (facebook.com/events/912120115907374). Начало: 19:00.

P O V I L N O /facebook.com/events/912120115907374/

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