Театр на вынос, вечеринка и онлайн-урок: Чем заняться 8 апреля

Поделись







Чем заняться 8 апреля /Depositphotos

Еще один день на самоизоляции, который многим из нас хотелось бы провести с пользой и, конечно же, интересно. Наша редакция уже давала советы о том, чем бы себя занять, а ежедневно мы по традиции выбираем лучшие из мероприятий, который можно посетить прямо из дома.

Театр на вынос

Читай также: Офис президента назвал королеву украинской поп-музыки

Посетить театры пока что можно только в режиме онлайн, поэтому многие труппы предлагают вернуть зрителей в атмосферу спектаклей с помощью прямых трансляций. И сегодня можно будет насладиться нашумевшей постановкой Восток-Запад, в которой играют звездные актеры.

Где? Facebook театра Актер (facebook.com/teatractor). Начало: 19:00.

Театр /facebook.com/events/1574472472703330/

Танцы с dzenyzen

Серия онлайн-развлечений от Кураж Базара продолжается. Уже в мае (если закончится карантин) всем можно будет собраться на их традиционном мероприятии, а пока организаторы проводят различные эфиры. Уже в этот вечер пройдет хаус-дэнс-вечеринка вместе с dzenyzen, на которой можно и просто музыку послушать, и оторваться с танцами.

Где? Instagram Кураж Базара (Instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 18:00.

Вечеринка от Кураж Базар /instagram.com/kurazh.kyiv/

Открытый онлайн-урок по диджитал-маркетингу

Читай также: Появились новые подробности Человека-Муравья 3

Что такое digital marketing? Об этом, а также о его основных принципах, инструментарии, продвижении товаров, услуг и информационных продуктах сегодня в онлайн-лекции расскажет основатель агентства Marketorium Никита Поляк.

Facebook мероприятия (facebook.com/events/1569380393225952). Начало: 19:00. Нужна предварительная регистрация.

Онлайн-урок /facebook.com/events/1569380393225952/

Литкурьер: чтение вслух

Онлайн-проект от BookForum также продолжается, пока продолжается и карантин. Уже многие украинские авторы читали в прямых эфирах своих потрясающие произведения, а сегодня очередь подошла к Екатерине Калитко. Они прочтет свою поэзию из новой книжки Орден мовчальниць.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Литкурьер /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, что Джоан Роулинг заявила, что подхватила коронавирус