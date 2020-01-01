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Антон Савлепов, театр и лекция: Чем заняться 7 апреля

Вторничные онлайн-события
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Чем заняться 7 апреоя
Чем заняться 7 апреоя
/instagram.com/anton_savlepov/

Заниматься одними и теми же делами на карантине порой надоедает, поэтому на помощь приходят мероприятия, которые проходят в Сети. Театры, артисты, разного рода специалисты проводят прямые трансляции, собирая вместе людей, а также помогая им полезно и интересно проводить свободное время.

Прямые эфиры от театра Золотые Ворота

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Один из лучших киевских театров в это непростое время не может собирать зрителей в своем зале, поэтому они решили дважды в неделю делать прямые эфиры. Уже сегодня общаться с подписчиками выйдут актеры Влад Писаренко и Дмитрий Олейник.

Где? Instagram театра (instagram.com/zoloti_vorota_teatr). Начало: 19:00.

Золотые Ворота
Золотые Ворота
/instagram.com/zoloti_vorota_teatr/

Готовим вместе с Антоном Савлеповым

Кураж Базар всегда радует своих гостей, но пока мы все сидим на карантине, они приготовили серию различных эфиров. Уже сегодня вечером состоится трансляция с певцом и юмористом Антоном Савлеповым (ОГОНЬ), которые научит зрителей готовить вкуснейшие веганские блюда.

Где? Instagram Кураж Базар (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 17:00.

Готовим вместе с Савлеповым
Готовим вместе с Савлеповым
/instagram.com/anton_savlepov/

Вебинар Как справиться с беспокойством и тревогой

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Этот вебинар проведет спикер и психолог Ольга Евланова, которая сегодня зрителям расскажет о том, как справиться с тревогой и беспокойствами в условиях глобальной неопределенности. В частности, она ответит на вопросы: что такое тревога, есть ли что-то полезное в беспокойствах и почему сейчас так сложно справляться со своими страхами?

Где? YouTube-канал Synevo (youtu.be/ri58B7wlAoE). Начало: 15:00.

Вебинар
Вебинар
/facebook.com/events/148241206565073/

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