Фиолет, СКАЙ и ХЗВ: Чем заняться 3 апреля

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Чем заняться 3 апреля /facebook.com/skaibandofficial

Карантин продолжается, поэтому сегодняшняя пятница не для всех является концом именно рабочей недели. Но отдохнуть и провести время с удовольствием все равно можно, тем более, что сегодня еще и отмечается Всемирный день вечеринки. Только в этом году эти вечеринки будут в режиме онлайн.

Колос дома

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Фронтмен украинской группы Фиолет Сергей Мартынюк сегодня выйдет в прямой эфир в рамках своего карантинного шоу Колос дома. Он будет общаться с людьми, петь песни, отвечать на вопросы, а еще в этот вечер у него будет гость - популярный писатель Макс Кидрук.

Где? YouTube-канал Фиолет (youtube.com/user/Fioletstyle). Начало: 21:45.

Фиолет /Скриншот с YouTube

СКАЙ

Уже в этот вечер можно будет присоединиться с большому онлайн-концерту популярного коллектива СКАЙ, который пройдет на UNDERHILL MUSIC TV. Популярные музыканты вживую сыграют свои песни, делая эту пятницу насыщенной и незабываемой.

Где? YouTube-канал UNDERHILL MUSIC (youtu.be/QgVZLXeGTWc). Начало: 19:00.

СКАЙ /Скриншот с YouTube

Карантин LIVE

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Ну и закрывает подборку сегодняшний онлайн-мероприятий продолжение марафона концертов в Сети, организованных журналом СЛУХ. Сегодня вечером звездными артистами станет самая необычная отечественная группа под названием Хамерман Знищує Віруси.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/qqM5A8XSjf4). Начало: 20:20.

ХЗВ /Скриншот с YouTube

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