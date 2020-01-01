The Hatters, DIPLO и Yung Lean: Чем заняться 2 апреля
Чем дольше проходит карантин, тем больше появляется различных мероприятий в Сети, как украинских, так и мирового масштаба. Уже сегодня, не вставая с дивана, можно будет посетить концерты разных музыкантов и прочие шоу.
Yung Lean
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Всемирно известный молодой рэп-исполнитель, фанаты которого есть в разных точках мира, сегодня выступит в прямом эфире. Это будет большое и классное шоу с его лучшими треками и, конечно же, особой атмосферой.
Где? YouTube-канал Yung Lean (youtube.com/channel/UCQSUJUDbJMzph0_vpyzvzZQ). Начало: 21:00.
The HATTERS
Популярная рок-группа теперь уже приедет в Киев аж в сентябре, но уже этим вечером можно попасть на их выступление в режиме онлайн. И можно быть уверенным, что они взорвут даже по ту сторону экрана, а вести это мероприятие будет комик Данила Поперечный.
Где? Instagram МТС (instagram.com/mts.official). Начало: 19:00.
DIPLO
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Один из самых главных диджеев современности теперь частенько устраивает онлайн-шоу. Сегодня он представит программу The Thomas Wesley Show, на которой отыграет мощный сет, собрав своих слушателей со всего мира.
Где? YouTube-канал Diplo (youtube.com/channel/UCKp7UVaoVuiW1qtyPLPVFMQ). Начало: 17:00.
Карантин LIVE
На сегодняшнем онлайн-концерте от украинского журнала СЛУХ выступят украинские артисты. Однако какие, пока что неизвестно. Поэтому стоит подождать обновлений и готовится к просмотру трансляции.
Где? YouTube-канал СЛУХ (bit.ly/slukh_youtube). Начало: 20:00.
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