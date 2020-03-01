Концерты, спектакли и выставки: Чем заняться 1 апреля

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Чем заняться 1 апреля /Depositphotos

Сегодня начинается второй месяц весны и отмечается День Смеха. Так что, сидя дома на карантине, можно посвятить свое время комедийным фильмам, а можно стать частью массовых мероприятий, но только в режиме онлайн.

Украинский театр на диване

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Сходить в театр еще не получится почти что месяц, но посмотреть украинские спектакли можно, даже находясь дома. Для этого стоит просто выбрать на сайте то, что больше всего придется по душе, и наслаждаться постановкой.

Где? Сайт PROTEATR. Начало: в любое время.

Театр /facebook.com/proteatrnews

Карантин LIVE

Серия концертов от украинского журнала СЛУХ продолжается уже несколько дней. Вчера в прямом эфире выступали TVORCHI, однако, кто будет радовать концертом сегодня, пока что неизвестно. Нужно подождать обновлений и присоединяться к трансляции.

Где? YouTube-канал СЛУХ (bit.ly/slukh_youtube). Начало: 20:00.

Концерт /facebook.com/slukh.media

Онлайн-выставка У нас все дома

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Онлайн-арт-выставка от Украинского дома - это место, в которое можно попасть в любой день в любое время. Здесь можно в интерактивном формате насладиться экспонатами от украинских творцов, которые создают хронику нового мира (в том числе и карантинного).

Где? Сайт выставки (icc-kiev.gov.ua/u-nas-vsi-vdoma). Начало: в любое время.

Выставка /facebook.com/events/609735709581984/

Ранее сообщалось о том, что MOZGI с Потапом порвали YouTube клипом о карантине