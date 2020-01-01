TVORCHI, Франческо Йейтс и онлайн-чтение: Чем заняться 31 марта

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Чем заняться 31 марта /facebook.com/hello.tvorchi/

Вот и март подходит к концу, а это значит, что за плечами уже треть весны. Как бы не хотелось выбраться погулять в теплую погоду, делать этого, конечно же, пока не стоит. И лучше чем-нибудь себя занять на карантине - например, онлайн-мероприятиями, подборку которых мы традиционно собрали для вас.

Карантин LIVE

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Вчера на марафоне онлайн-концертов от журнала СЛУХ в прямом эфире выступал певец Артем Пивоваров, а уже сегодня зрители смогут насладиться живым пением дуэта TVORCHI. Эти парни покорили многих на Нацотборе на Евровидение, а в этот вечер исполнят свои лучшие треки.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtu.be/P0sIy-jhMcA). Начало: 20:30.

TVORCHI /facebook.com/hello.tvorchi/

Франческо Йейтс

Мировые звезды тоже продолжают свои выступления, на которые в прямом эфире могут попасть их слушатели с любой точки мира. Молодой канадский музыкант Франческо Йейтс пообещал выходить в прямой эфир по возможности ежедневно, чтобы радовать песнями и общением с фанатами.

Где? Instagram Франческо Йейтса (instagram.com/francescoyates). Начало: 16:00.

Франческо Йейтс /instagram.com/francescoyates/

Литкурьер

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Онлайн-чтение от Bookforum, где во время прямой трансляции украинские авторы читают свои произведение, сегодня пройдет с Любовью Якимчук. Она обещает порадовать зрителей ироничной и эротической поэзией, а также рассказом, который был написан для фотокниги с британским фотографом Марком Невиллом.

Где? Facebook BookForum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Онлайн-чтение /facebook.com/lviv.bookforum/

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на карантинный выпуск Вечернего Квартала