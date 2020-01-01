Выставки, лекции и концерты: Чем заняться 30 марта

Онлайн-мероприятия, которые пройдут уже сегодня

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Чем заняться 30 марта /Depositphotos

Новая неделя начинается с карантином, поэтому очень важно все еще оставаться дома в самоизоляции, придерживаться мер безопасности и следить за своим здоровьем. А развлечь себя можно с помощью онлайн-мероприятий, которые уже стали новым трендом по всему миру.

Онлайн-лекция

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Лекция Дмитрий Новикова, многопрофильного дизайнерами со множеством наград и большим опытом, будет посвящена дистанционной работе. В ней он расскажет о том, как правильно распорядиться временем, как зарабатывать, как строить коммуникацию и многое другое.

Где? Facebook Дмитрия Новикова (facebook.com/uxnovikoff). Начало: 19:30.

Лекция /facebook.com/uxnovikoff

Онлайн-выставка

У нас все дома - именно такое название носит арт-выставка от Украинского дома. На нее можно зайти в любое время и насладиться искусством. Кроме этого, она в интерактивном формате, а вот экспонаты еще будут пополняться.

Где? Сайт выставки (icc-kiev.gov.ua/u-nas-vsi-vdoma). Начало: в любое время.

Выставка /facebook.com/events/609735709581984/

Карантин LIVE

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Украинский журнал СЛУХ уже звал на марафон онлайн-концертом Виктора Павлика, Сашу Чемерока, КРУТЬ и других отечественных музыкантов. Сегодняшние исполнители пока неизвестны, но стоит последить за обновлениями, дабы узнать, кто будет скрашивать вечер в прямом эфире.

Где? YouTube-канал СЛУХ (youtube.com/channel/UCf8Du8VB0xG5z8N68zbAayQ). Начало: 20:00.

Концерт /facebook.com/slukh.media

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подобрал женихов для Мисс Украина, топ-модели и диджейки