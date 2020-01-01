Виктор Павлик, Гарик Сукачев и онлайн-вечеринка: Чем заняться 27 марта

Поделись







Чем заняться 27 марта /facebook.com/vpavlik100

Для кого-то эта пятница станет концом рабочей недели, для кого-то - еще одним днем, проведенным на карантине, но объединить самых разных людей этим вечером помогут мероприятия. Только пройдут они не в заведениях, а в онлайн-пространстве. И мы собрали лучшие из них.

Карантин Live

Читай также: Тилль Линдеманн показал эффектные фото из Чернобыля

Онлайн-концерты от украинского медиа СЛУХ продолжаются, а этот пятничный вечер можно будет скрасить вместе с народным артистом Украины Виктором Павликом. Он споет свои хиты, которые знают многие украинцы, и ответит на вопросы фанатов. А уже завтра, 28 марта, пройдет концерт Саши Чемерова.

Где? YouTube-канал СЛУХ (https://youtu.be/x3_vIQsUrXo). Начало: 20:00.

Виктор Павлик /facebook.com/events/2640870412903888/

Гарик Сукачев

Сегодня вечером в прямом эфире сыграет и споет знаменитый рок-музыкант Гарик Сукачев. Будут его лучшие песни, драйв и атмосфера, которая передается даже через экран. И это уникальный шанс побывать на его концерте, не выходя из дома.

Где? Онлайн-кинотеатр Okko (show.okko.tv). Начало: 18:00.

Гарик Сукачев /facebook.com/okkomovies

Online Party

Читай также: ТОП-5 новых сериалов от HBO

Не только концерты, но и вечеринка пройдет сегодня в интернет-пространстве. Это будет уже второе подобное мероприятие от Радио Аристократы и DJBuro. А участниками, задающими настроение, этим вечером станут Jean Gritsfeldt, Katro Zauber и Vlad Fisun.

Где? Радио Аристократы (aristocrats.fm/video/). Начало: 18:00.

Вечеринка /facebook.com/aristocratsfm/

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились первые 9 минут блокбастера Бладшот с Вином Дизелем