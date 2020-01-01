Сара Хармер, Ukraine WOW и Waxahatchee: Чем заняться 26 марта

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Чем заняться 26 марта /Depositphotos

Наверняка, многие уже соскучились за мероприятиями, которые проходят в Киеве, но ждать их возвращения придется еще, как минимум, месяц. И в эти дни стоит занимать себя различными делами, самообразованием, просмотром фильмов и сериалов, а также концертами, выставками и прочими онлайн-событиями, которые проходят в Сети ежедневно.

Sarah Harmer

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Популярная канадская певица не осталась в стороне и не забыла о своих слушателях, с которыми она не сможет пока что увидеться. Но уже сегодня Сара выйдет в прямой эфир из своей квартиры, и споет несколько песен вживую, а также пообщается с фанатами.

Где? Facebook Сары Хармер (facebook.com/sarahharmermusic). Начало: 15:00.

Сара Хармер /facebook.com/sarahharmermusic/

WAXAHATCHEE

Американский инди-проект во главе с Кэти Кручфилд в этот четверг тоже устроит онлайн-шоу, на котором соберет вместе фанатов с разных уголков земного шара. Они будут петь песни, делать совместные трансляции и просто хорошо и атмосферно проводить время.

Где? Instagram группы (instagram.com/waxa_katie). Начало: 16:00.

WAXAHATCHEE /instagram.com/waxa_katie/

Ukraine WOW

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Конечно, не стоит забывать и о том, что главная интерактивная выставка страны тоже перенеслась временно в онлайн-пространство. Теперь ее можно посетить, даже не вставая с дивана, ознакомившись со множеством экспонатов, а также пополнив свои знания.

Где? Сайт Ukraine WOW (ukrainewow.com). Начало: В любое время.

Ukraine WOW /facebook.com/UkraineWOW/

Ранее сообщалось о том, что к Лесе Никитюк в прямом эфире неожиданно позвонил Джаред Лето