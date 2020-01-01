Группа [O], Lisa Loeb и музыкальный фестиваль: Чем заняться 25 марта

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Чем заняться 25 марта /facebook.com/o.officialgroup/

Неделя продолжает идти своим чередом, украинцы все еще остаются на карантине, а это значит, что никаких мероприятий посещать возможности нет. Но когда люди не могут выйти из дома, то концерты и прочие события идут к ним домой. И все в режиме онлайн!

Карантин LIVE

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Марафон онлайн-концертов от украинского журнала СЛУХ продолжается, а в этот вечер в прямом эфире выступит популярная группа [O]. Они удивляют своими экспериментами, сложными ритмами, а их альбом Суперинтроверт стал одним из самых ярких музыкальных событий 2019-го года.

Где? YouTube-канал СЛУХ (https://youtu.be/tin66pm0wlU). Начало: 20:00.

Группа [o] /facebook.com/events/2640870412903888/

Social Distance Fest

Не только звездные концерты, но и целые масштабные фестивали перекочевали из больших площадок в онлайн-среду. Social Distance Fest - это уникальное событие, которое проходит в течение нескольких дней, а выступают на нем американские исполнители: Tiffany Williams, Jordan Smart, Abby Hamilton, Carriers. И это даже не полный список тех, кого можно услышать сегодня.

Где? Facebook фестиваля (facebook.com/SocialDistanceFest/). Время: 15:00 - 23:00.

Фестиваль /facebook.com/SocialDistanceFest

Литкурьер

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Онлайн-чтение также продолжается, и уже вечером в эту среду можно послушать короткую прозу и стихи о надежде, которые автор никто не читал публично, от Остапа Сливинского. Кроме этого, он ответит на вопросы от зрителей.

Где? Facebook Book Forum (facebook.com/lviv.bookforum). Начало: 20:30.

Онлайн-чтение /facebook.com/lviv.bookforum

Lisa Loeb

Американская певица, актриса и гитаристка Лиза Лоб сегодня вечером выйдет в прямой эфир со своим сольным концертом. Она готова собрать вместе фанатов со всего мира, чтобы объединить их с помощью музыки в это непростое время.

Где? YouTube-канал певицы (youtube.com/lisaloebofficial). Начало: 20:00.

Лиза Лоб /instagram.com/lisaloeb/

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