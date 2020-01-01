KRUTЬ, Джамала и Ukraine WOW: Чем заняться 24 марта

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Чем заняться 24 марта /instagram.com/jamalajaaa

Очередной день в режиме карантина, когда рекомендуется не выходить из дома (только при необходимости), а также соблюдать меры предосторожности. А вот мероприятия можно посещать в режиме онлайн, не выходя из дома, да еще и бесплатно.

Карантин LIVE

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Уже сегодня открывается марафон онлайн-концерт от украинского медиа СЛУХ. И первой гостьей станет звезда Нацотбора на Евровидение-2020 KRUTЬ. Она даст свой концерт вечером, а вот, кто станет следующей звездой проекта, пока неизвестно.

Где? YouTube-канал СЛУХ (https://youtu.be/VXPfOpUhaos). Начало: 20:00.

KRUTЬ /facebook.com/events/2640870412903888/

Джамала

Одна из главных певиц украинской сцены также не забывает о своих фанатах даже во время самоизоляции на карантине. Джамала подготовила специальную программу для слушателей со своими лучшими песнями, которые она споет в прямом эфире, параллельно общаясь со зрителями.

Где? Instagram Джамалы (instagram.com/jamalajaaa). Начало: 19:00.

Джамала /instagram.com/jamalajaaa

Выставка UKRAINE WOW

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Та самая популярная интерактивная выставка теперь доступна и в Сети. Здесь можно познакомиться с различными ее экспонатами, а также узнать массу новых и интересных фактов про Украину. И все это со смартфона или компьютера.

Где? Сайт Ukraine WOW (ukrainewow.com). Начало: в любое время.

Ukraine WOW /facebook.com/UkraineWOW

MOTANKA

Еще одна украинская группа порадует в этот вечер своим шоу во время прямой трансляции. Виктор и Анатолий на этот раз отыграют акустический сет, который будет атмосферным и запоминающимся, как и все их выступления.

Где? YouTube-канал Motanka (youtube.com/Motanka). Начало: 19:00.

Motanka /facebook.com/events/2723154671066908/

Ранее сообщалось о том, что Ольга Куриленко поборола коронавирус Covid-19