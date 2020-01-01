Трио Разные, комедия и шоу для взрослых: Чем заняться 13 марта

Стендап от актрис Женского Квартала, комедийный спектакль, Варьете рояль и импровизационное шоу - Все это сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 13 марта /Depositphotos

Для многих людей пятница 13-го числа является днем мистическим и заставляет переживать о том, что что-то плохое может произойти. Но мы рекомендуем не думать о негативном и заряжаться в конце рабочей недели только хорошим настроением, выбирая для этого лучшие мероприятия.

Будьте внимательны! Из-за карантина некоторые мероприятия в Киеве могут быть отменены или перенесены!

Трио Разные - Разгониво от The Stand Up

Читай также: BadComedian жестко раскритиковал нового Терминатора

Популярное трио, которое разрывало зал на Лиге Смеха, а теперь является участницами Женского Квартала, в этот вечер выступит со стендапом. В процессе Разгонива их истории будут обрастать шутками, поэтому зритель окажется в душевной атмосфере, наблюдая за тем, как рождается комедия.

Где? THE HOUSE guest and party (ул. Жилянская, 97Б). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Трио Разные /facebook.com/events/610343646199456/

Варьете Рояль 21+

Шоу для взрослых, в котором присутствуют нотки эротизма и сексуальности. Это - зрелищная и откровенная перформанс-провокация, которая является аналогом парижских кабаре. И здесь театрализованное действие будет разбавлено музыкальными номерами и коммуникацией с гостями.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

Варьете Рояль /facebook.com/events/681771372249423/

Маленькие люди на большой кровати

Читай также: Карантин в Киеве: Как вернуть деньги за билеты в кино

Комедийный спектакль в ретро-стиле, сюжет которой рассказывает о семье, ожидающей Государственного мужа в надежде на наследника, и девушке Барбаре, к которой должен зайти знаменитый фотограф. Но герои перепутали квартиры, и это надо видеть!

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 325 гривен.

Спектакль /facebook.com/events/2367517630226263/

Черный юмор в пятницу 13 от Improv Show

И снова юмор в эту пятницу, но на этот раз уже импровизационный. Это значит, что комики на сцене будут создавать изысканную комедию по заказам зрителей, не имея сценария и заготовок. И это должно быть откровенно, зрелищно и очень смешно!

Golden Gate Pub (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:30. Цена: от 150 гривен.

Импровизация /facebook.com/events/1038063373246889/

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского мультфильма Гулливер Возвращается от Квартала 95