Трио Разные, комедия и шоу для взрослых: Чем заняться 13 марта
Для многих людей пятница 13-го числа является днем мистическим и заставляет переживать о том, что что-то плохое может произойти. Но мы рекомендуем не думать о негативном и заряжаться в конце рабочей недели только хорошим настроением, выбирая для этого лучшие мероприятия.
Будьте внимательны! Из-за карантина некоторые мероприятия в Киеве могут быть отменены или перенесены!
Трио Разные - Разгониво от The Stand Up
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Популярное трио, которое разрывало зал на Лиге Смеха, а теперь является участницами Женского Квартала, в этот вечер выступит со стендапом. В процессе Разгонива их истории будут обрастать шутками, поэтому зритель окажется в душевной атмосфере, наблюдая за тем, как рождается комедия.
Где? THE HOUSE guest and party (ул. Жилянская, 97Б). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.
Варьете Рояль 21+
Шоу для взрослых, в котором присутствуют нотки эротизма и сексуальности. Это - зрелищная и откровенная перформанс-провокация, которая является аналогом парижских кабаре. И здесь театрализованное действие будет разбавлено музыкальными номерами и коммуникацией с гостями.
Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.
Маленькие люди на большой кровати
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Комедийный спектакль в ретро-стиле, сюжет которой рассказывает о семье, ожидающей Государственного мужа в надежде на наследника, и девушке Барбаре, к которой должен зайти знаменитый фотограф. Но герои перепутали квартиры, и это надо видеть!
Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 325 гривен.
Черный юмор в пятницу 13 от Improv Show
И снова юмор в эту пятницу, но на этот раз уже импровизационный. Это значит, что комики на сцене будут создавать изысканную комедию по заказам зрителей, не имея сценария и заготовок. И это должно быть откровенно, зрелищно и очень смешно!
Golden Gate Pub (ул. Золотоворотская, 15). Начало: 19:30. Цена: от 150 гривен.
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