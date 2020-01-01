Freedom Jazz, Missio и Наталья Краснова: Чем заняться 12 марта
Неделя проходит не без изменений, но редакция сайта по традиции рассказывает о главных мероприятиях, которые, по крайней мере, должны состояться сегодня в Киеве. Концерты, джазовое шоу и стендап от интернет-звезды - что-нибудь из этого списка точно придется по вкусу.
Будьте внимательны! Из-за карантина некоторые мероприятия в Киеве могут быть отменены или перенесены!
Missio
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Большой сольный концерт популярной группы из Америки пройдет в Киеве уже во второй раз. До этого парни выступали на UPark прошлым лето, но на этот раз все время будет посвящено именно их музыке. И будет много эмоций!
Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119, малый зал). Начало: 20:00. Цена: от 999 гривен.
Stand Up-шоу Натальи Красновой
Вот и все, вот и все - именно такое название носит комедийное стендап-шоу звезды YouTube и Instagram Натальи Красновой. Она поговорит о важных и о пикантных вещах, касающихся отношений между мужчинами и женчинами, и сделает это смешно и интересно.
Дом Кино (ул. Саксаганского, 6). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.
CARIBBEAN JAZZ DINNER SHOW. FREEDOM JAZZ
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Еженедельное Sax Live Show Пиф-Паф продолжается и на сцену снова выйдут прекрасные Freedom Jazz. Все это будет в невероятном стиле Бондианы со зрелищем, красками мелодий, музыкальными коктейлями и страстным звучанием.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.
EYEHATEGOD
Новозеландский сладж-метал-коллектив должен был выступить с сольным концертом в Киеве еще осенью 2019-го, но тогда их шоу отменилось. Сегодня они наконец-то приготовились порвать зал в щепки, если, конечно, не произойдет очередной отмены!
MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8). Начало: 19:00. Цена: от 399 гривен.
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