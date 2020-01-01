Freedom Jazz, Missio и Наталья Краснова: Чем заняться 12 марта

Шоу от Freedom Jazz, концерты Missio и Eyehategod, а также стендап Натальи Красновой - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 12 марта /instagram.com/freedomjazz_official/

Неделя проходит не без изменений, но редакция сайта по традиции рассказывает о главных мероприятиях, которые, по крайней мере, должны состояться сегодня в Киеве. Концерты, джазовое шоу и стендап от интернет-звезды - что-нибудь из этого списка точно придется по вкусу.

Будьте внимательны! Из-за карантина некоторые мероприятия в Киеве могут быть отменены или перенесены!

Missio

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Большой сольный концерт популярной группы из Америки пройдет в Киеве уже во второй раз. До этого парни выступали на UPark прошлым лето, но на этот раз все время будет посвящено именно их музыке. И будет много эмоций!

Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119, малый зал). Начало: 20:00. Цена: от 999 гривен.

Missio /facebook.com/events/358193085071084/

Stand Up-шоу Натальи Красновой

Вот и все, вот и все - именно такое название носит комедийное стендап-шоу звезды YouTube и Instagram Натальи Красновой. Она поговорит о важных и о пикантных вещах, касающихся отношений между мужчинами и женчинами, и сделает это смешно и интересно.

Дом Кино (ул. Саксаганского, 6). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Стендап /facebook.com/krasnovaukraine/

CARIBBEAN JAZZ DINNER SHOW. FREEDOM JAZZ

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Еженедельное Sax Live Show Пиф-Паф продолжается и на сцену снова выйдут прекрасные Freedom Jazz. Все это будет в невероятном стиле Бондианы со зрелищем, красками мелодий, музыкальными коктейлями и страстным звучанием.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

Freedom Jazz /facebook.com/events/816495042106890/

EYEHATEGOD

Новозеландский сладж-метал-коллектив должен был выступить с сольным концертом в Киеве еще осенью 2019-го, но тогда их шоу отменилось. Сегодня они наконец-то приготовились порвать зал в щепки, если, конечно, не произойдет очередной отмены!

MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8). Начало: 19:00. Цена: от 399 гривен.

Eyehategod /facebook.com/events/577678989685349/

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