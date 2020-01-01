Арсен Мирзоян, Garou и скандальная трагикомедия: Чем заняться 10 марта

Концерт Арсеня Мирзояна, Garou, спектакль Он - моя сестра и стендап - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 10 марта /facebook.com/arsenmirzoyan.official

Праздничные выходные подошли к концу, и рабочая неделя на этот раз начинается со вторника. И этот день не лишен качественных мероприятий в Киеве, на которых можно отлично и с пользой для себя провести свое свободное время.

Арсен Мирзоян

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Уже сегодня знаменитый украинский музыкант, хиты которого разрывают чарты, выступит в столице со специальной программой Unplugged. Недавно он представил новый альбом, поэтому на грядущем шоу будут исполнены и свежие композиции, и более ранние, которые уже давно полюбили тысячи его фанатов.

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 450 гривен.

Арсен Мирзоян /facebook.com/events/789480234906595/

Garou

Легендарный французский артист, баритон из мюзикла Нотр-Дам Де Пари, талантливый музыкант и кумир миллионов - все это о Garou. В этот вторник он привезет в Киеве супер-шоу мирового уровня, которое посвящено Международному женскому дню.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 550 гривен.

Гару /facebook.com/events/465360324083687/

Он - моя сестра

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Скандальная трагикомедия с Горянским и Хостикоевым в главных ролей. Сюжет этого спектакля рассказывает о строгом мужчине, которому никто не может помочь. Кроме, конечно же, его соседа - женственного и пафосного человека, которого считают немного безумным.

Где? Дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 120 гривен.

Спектакль /facebook.com/events/186214592803959/

Stand Up: Для мам, для дам и для мадам!

Женский день уже прошел, но его празднование в столице все еще продолжается. Об этом свидетельствуют сегодняшние концерты, а также стендап-шоу с комиками, которые приготовили смелую комедию, посвященную женщинам.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Стендап /facebook.com/events/598983710919589/

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