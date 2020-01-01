Нэнси, Freedom Jazz и Фристайл: Чем заняться 5 марта

Концерт групп Нэнси, Фристайл, шоу от Freedom Jazz и спектакль 7 предпоследних свиданий - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 5 марта /facebook.com/freedomjazzgirlsband

Весна продолжает радовать отличной погодой в столице, а также яркими и долгожданными событиями, часть из которых пройдет уже этим вечером. Концерты знаменитых групп, зрелищные шоу и спектакли - самое время выбрать, что вам по душе, чтобы с удовольствием провести досуг сегодня вечером!

Нэнси

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Легендарная поп-группа приезжает в Киев уже в этот четверг с большим сольным концерт. И все фанаты смогут услышать их бессмертные хиты вживую, а также насладиться грандиозным шоу. Они готовят множество сюрпризов и просто незабываемое выступление!

Где? Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Нэнси /facebook.com/events/177734190220179/

CARIBBEAN JAZZ DINNER SHOW: FREEDOM JAZZ

Серия классных джазово-мелодичных шоу вместе с популярной группой Freedom Jazz продолжается. Сегодня они будут удивлять ярким Sax Live Show Пиф-Паф, которое будет стильным, изысканным и в духе Бондианы. И, конечно же, с потрясающей музыкой.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 590 гривен.

Freedom Jazz /facebook.com/events/816495042106890/

Фристайл и Дети Фристайла

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Еще один грандиозный концерт, который пройдет уже этим вечером, и снова на сцене будет знаменитая группа! Фристайл и Дети Фристайла споют лучшие хиты вместе, которые знают десятки тысяч фанатов. Так что яркие эмоции и отличное настроены будут гарантированы.

Где? Октябрьский Дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Фристайл и Дети Фристайла /facebook.com/events/617127895524705/

Семь предпоследних свиданий

Долгожданная премьера комедийного спектакля от создателей Поезда Одесса-Мама. В центре сюжет находятся двое обычных людей. Им уже за пятьдесят, но они все так же хотят жить, любить и заниматься сексом. Но для того, чтобы у главных героев завязались отношения, им нужно встретиться. Вот только как - пока неизвестно.

Дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 120 гривен.

Семь предпоследних свиданий /facebook.com/events/617545322408410/

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