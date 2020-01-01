KAZKA, театр и Queen: Чем заняться 4 марта

Концерт KAZKA, шоу от Queen на большом экране и два спектакля - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 4 марта /instagram.com/kazka.band/

Март уже радует теплом и хорошей погодой, а теперь этот первый весенний месяц наполняется еще и долгожданными звездными концертами, спектаклями, шоу и прочими мероприятиями, которые проходят в столице. И мы по традиции собрали лучшие из тех, что помогут скрасить эту среду.

KAZKA

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Долгожданный сольный концерт одной из главных современных украинских групп наконец-то состоится сегодня! Они представят свой альбом NIRVANA, а также споют все свои главные хиты. И это будет масштабное шоу с массой спецэффектов, а специальным гостем станет коллектив из Швейцарии Kadebostany.

Где? Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена: от 399 гривен.

KAZKA /facebook.com/events/1246905935467698/

Детектив Отель

Необычный спектакль, действие которого разворачивается в отеле, где живут девять постояльцев. Каждый из них - потенциальная жертва, как в игре Мафия, ведь где-то затаился убийца. Но главное, что у спектакля аж тринадцать вариантов развития сюжета, а какой же будет показан на сцене - определит только зритель.

Дворец Украина (ул. Б. Васильковская, 103, Малый зал). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Театр Эгоист /facebook.com/egoistteatr/

Queen в Монреале

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Грандиозный концерт легендарного коллектива, который прошел в 1981-ом году, уже сегодня можно увидеть на одном из самых больших экранов страны, погрузившись в ту незабываемую атмосферу. Зрители смогут ощутить присутствие среди сотен тысяч поклонников, поющих в унисон с Фредди Меркьюри.

Где? Кинотеатр Киевская Русь (ул. Сечевых Стрельцов, 93). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

QUEEN /facebook.com/Queen/

Прости, прощай. Мусор вынесу сам

Спектакль от Черного Квадрата, в котором речь идет о любовном треугольнике, неожиданно превращающемся в квадрат. Эта постановка наполнена массой жарких разговоров, комедией с гротескным юмором, а также страстной и тонкой мелодрамой.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 190 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/teatr.artkvadrat

Ранее сообщалось о том, что фанаты попросили перенести премьеру нового Джеймса Бонда