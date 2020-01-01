Остап Гавриш, пикантный спектакль и экскурсия на киностудию: Чем заняться 3 марта

Концерт Остапа Гавриша, два спектакля и экскурсия на киностудию Film.Ua - Все это сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 3 марта /Depositphotos

Этот вторник можно скрасить в любое время - как днем, так и вечером. И в этом помогают мероприятия, которые наша редакция собрала, чтобы вы уже сейчас могли построить планы. Концерт народного артиста Украины, два спектакля и экскурсия по киностудии - все это пройдет уже сегодня в столице.

Девичник

Читай также: Мадонна упала и расплакалась от боли на концерте

Спектакль о шестерых подругах, собравшихся вместе из-за того, что одна из них - беременная. Но говорить здесь они будут о любви, о браке, о семье и, конечно же, о мужчинах. А главные роли играют Екатерина Кистень, Наталья Васько, Елена Алимова, Анастасия Касилова, Ксения Вертинская, Виталина Библив и Анна Кошмал.

Где? Дом офицером ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). Начало: 19:00. Цена: от 180 гривен.

Девичник /.facebook.com/events/361408721279678/

Остап Гавриш - Подари любимой цвет

Большой сольный концерт народного артиста Украины, композитора и автора многих знаменитых песен Остапа Гавриша. Он представит свою новую программой, а особым подарком станет показ коллекции дизайнера Юлии Максимьюк.

Центр культуры и искусств (ул. Ирининская, 6). Начало: 19:00. Цена: от 200 гривен.

Остап Гавриш /facebook.com/mariannahavrysh

Экскурсия на киностудию Film.Ua

Читай также: Рецензия на украинский фильм Черкассы

Уже сегодня можно попасть на большую студию, где снимают фильмы и телепередачи. Именно здесь проходили съемки Захара Беркута, Безумной свадьбы, Крепостной, Х-Фактора, Варьяты, Вечернего Киева и многих других лент и шоу. Гости смогут увидеть, как проходит робота по созданию аудиовизуального контента, а также посетить съемочные павильоны.

Где? Киностудия Film.Ua (ул. Н. Закревского, 22). Начало: 11:00, 13:00, 15:00. Цена: от 300 гривен.

Экскурсия /facebook.com/film.ua/

Раздевайся - будем… говорить!

Пикантный спектакль от Черного Квадрата, в котором по традиции объединяются юмор, интеллект и клубничка! И здесь речь пойдет об отношениях, о любви и о сексе, а также о том, как можно спасти все это и решить вечные проблемы.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:30. Цена: от 200 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/3177139248966455/

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Ганн выложил фото со съемок Отряда Самоубийц 2