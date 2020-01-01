Квартал 95, театр в темноте и планетарий: Чем заняться 2 марта

Полнокупольная программа в планетарии, Improv Live Show и два необычных спектакля - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 2 марта /facebook.com/improvliveshow/

Вот и наступила первая неделя весны, а с ней - мартовские мероприятия, которые открывают двери перед киевлянами и гостями столицы. И именно они помогут скрасить рабочие будни, а сегодняшний понедельник сделать менее тяжелым!

Improv Live Show

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Импровизационное шоу от студии Квартал 95, в котором комики шутят на заданные гостями темы, рождая комедию прямо на сцене. Ведущий всего этого действия - Евгений Кошевой, а принимать участие здесь будут не только юмористы, но и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.

Improv live show /facebook.com/improvliveshow/

Театр в темноте: 13 глава. Михаил Булгаков

Уникальное представление по мотивам самой загадочной части легендарного романа Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Она под номером дома, в котором писатель родился, а Мастер в ней рассказывает о своей судьбе. И во всем этом действии будет актер Григорий Бакланов, рояль, полная темнота и зритель.

Дом Архитектора (ул. Б. Гринченко, 7). Начало: 19:00. Цена: от 150 гривен.

Театр в темноте /Facebook

Вояжер: Путешествие в бесконечность + Земля с МКС

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Два познавательных фильма, которые будут к тому же и полнокупольными. Один рассказывает о космической миссии 1977-го года, когда исследовали Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а другой - о Международной космической станции.

Где? Киевский Планетарий (ул. Б. Васильковская, 57/3). Начало: 20:00. Цена: от 150 гривен.

Планетарий /facebook.com/KyivPlanetarium

Рентген: Дикий театр

Это - новая иммерсионная постановка от Дикого театра, в которой нет ни актеров, ни режиссера, а есть только электронный голос и вы. Этот спектакль поможет открыть новое в каждом, но и заставить признаться себе в страхах и сбежать из зоны комфорта.

Дом (ул. Сагайдачного, 10/5). Начало: 18:00. Цена: от 300 гривен.

Дикий театр /facebook.com/events/758552521236584/

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