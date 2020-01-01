DREZDEN, Тараканы и Майкл Джексон: Чем заняться 28 февраля

Концерт DREZDEN, группы Тараканы, шоу двойника Майкла Джексона и выступление Artik & Asti - Все это сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 28 февраля /facebook.com/events/560144034566119/

Последняя неделя зимы постепенно подходит к концу, так что в этот раз провожаем не только рабочие будни, но и самое холодное время года, встречая теплую весну. И мы по традиции собрали лучшие концерты и шоу, которые сегодня пройдут в Киеве.

DREZDEN

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В последнее время Сергей Михалок все больше времени уделял группе ЛЯПИС-98. Пришла пора представить электронный проект музыканта - DREZDEN. Тем более, что бэнд уже выпустил два альбома и получил множество хвалебных отзывов. На очереди первое живое выступление!

Где? Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). Начало: 19:00. Цена: от 599 гривен.

DREZDEN /facebook.com/events/560144034566119/

Тараканы

Культовая панк-рок-группа наконец-то возвращается в Киев, чтобы снова в щепки порвать зал своим зрелищным и мощным выступлением! Они споют все свои главные хиты и, вероятно, не забудут и про украиноязычную песню, которую выпустили в 2014-ом.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 600 гривен.

Тараканы /facebook.com/events/373540013337920/

ARTIK & ASTI

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Популярные дуэт выпустил множество песен, которые завоевали любовь фанатов и попадали в топы разных чартов. На их счету несколько заслуженных премий, их клипы собирают миллионы просмотров, а на концертах невероятная атмосфера. И услышать их вживую можно уже этим пятничным вечером.

Где? Ресторан QUEEN (Набережное шоссе, 25). Начало: 23:00. Цена: от 2500 гривен.

Artik & Asti /facebook.com/events/1468572959971714/

MICHAEL JACKSON. OFFICIAL TRIBUTE SERGIO CORTES

И сегодня также можно попасть на уникальное событие - шоу от единственного официального двойника легендарного Майкла Джексона - Sergio Cortes. У него очень похожая внешность, голос, хореография и костюмы. Так что джексоновская атмосфера обеспечена, и она с головой окунет зрителей в себя.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 450 гривен.

Трибьют Майкла Джексона /facebook.com/events/502673857028988/

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