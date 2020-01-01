Tommy Cash, Jony и Форум мечтателей: Чем заняться 27 февраля

Концерты Tommy Cash, Jony, Форум мечтателей со звездными спикерами и спектакль по Оруэллу - Чем заняться 27 февраля

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Куда пойти в Киеве 27 февраля /Facebook

Зима постепенно подходит к концу и провожать это время года, встречая весну, можно самыми разными способами, но мы как всегда советуем для качественного проведения досуга посещать различные мероприятия в городе. И по традиции наша редакция собрала лучшее из того, что этим вечером пройдет в Киеве.

DreamBIG Forum

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Форум больших мечтателей - это грандиозное событие, на котором звездные личности о великих делах, масштабных проектах, рекордах, целях и достижениях, которые зарождались из мечтаний. Среди спикеров - Александр Усик, Роберт Грин, Леонид Кравчук, Анна Клименко, Ахмед Бин Байат и многие другие. Ведущая - Маша Ефросинина.

Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1). Начало: 11:00. Цена: от 1500 гривен.

DreamBIG Forum /facebook.com/events/616227108879876/

Tommy Cash

Долгожданный концерт самого популярного рэпера Балтии, эксцентричного и необычного Томми Кэша, клипы которого набирают миллионы просмотров, а его слава ширится по всему миру. Он возвращается в Киев, чтобы снова порвать зал в щепки!

Где? ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 19:00. Цена: от 700 гривен.

Томми Кэш /facebook.com/events/588916615248646/

JONY

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Молодой хитмэйкер, ставший одним из главных открытий 2019-го года, автор песен Комета, Френдзона, Лали сегодня также выступит в нашей столице с сольным концертом. И это будет яркая вечеринка, которая точно станет незабываемой.

Ресторан QUEEN (Набережное шоссе, 25). Начало: 21:00. Цена: от 2000 гривен.

JONY /facebook.com/events/563188381134558/

1984

Пьеса по культовой антиутопии Джорджа Оруэлла от американского драматурга Майкла Джина Салливана. Эта история рассказывает о тоталитарном режиме, о полном контроле социума, который гарантирует безопасность, но лишает права выбора и действий. Но что будет с человеком, который попытается побороть систему?

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 520 гривен.

1984 /facebook.com/events/574935749720697/

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